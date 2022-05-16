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الإثنين، 16-05-2022 09:41 ص

انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى عمان بعد توقف 6 سنوات

صنعا


الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الاثنين، أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الخاضع للحوثيين في اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد 6 أعوام من التوقف.

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ويأتي السماح للطيران من مطار صنعاء بموجب الهدنة الأممية.


وكان أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى مطار عمان الدولي الاثنين.


وقال بن مبارك في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الاممي وتعاون معهود من اشقائنا في الأردن اعيد جدولة اول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء"


وأضاف، "تخفيف معاناة أبناء شعبنا  اليمني في كل انحاء اليمن ستبقى همنا الاول".


 




 

 


 

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