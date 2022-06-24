انطلاق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا الاثنين المقبل



الوكيل الاخباري - تنطلق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا، الاثنين المقبل، وفق مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف مجدي البطوش.



وقال البطوش في تصريحات لقناة المملكة إن هناك حفل توديع للحجاج في مدينة الجيزة من قبل وزير الأوقاف.



وأشار إلى وجود ترتيبات بين الجانب الأردني والجانب السعودي على زيادة الكوادر المعنية بالجوازات والتفتيش وغيره من الأمور، لغايات عدم تكدس الحجاج على حدود.

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