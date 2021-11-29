انطلاق أول قمة للريادة الاجتماعية بالأردن



الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومبادرات مؤسسة ولي العهد "نوى"، اليوم الاثنين، أول قمة للريادة الاجتماعية في الأردن.



وتهدف القمة التي تستمر يومين إلى دعم وتطوير قطاع الريادة الاجتماعية في الأردن، وبناء اقتصاد اجتماعي مزدهر، إضافة الى تعزيز الحوار حول السياسات التي تتصدى للتحديات والبناء على الفرص بين المبتكرين الشباب والمؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة في الأردن ومصر ولبنان.

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