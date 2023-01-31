انطلاق أيام الفيلم العراقي

الوكيل الإخباري - انطلقت مساء أمس الاثنين على مسرح الرينبو، عروض أيام الفيلم العراقي، بعرض الفيلم الروائي الطويل يوروبا.

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وأخرج الفيلم حيدر رشيد، وهو فيلم من إنتاج عام 2021 ومترجم إلى اللغات الإنجليزية والبرتغالية.



ويأتي تنظيم "أيام الفيلم العراقي"، بالتعاون ما بين الهيئة الملكية للأفلام و Cineira.



وتدور أحداث فيلم "يوروبا"، حول كمال الذي يفر من العراق في محاولة دخول "حصن أوروبا"، على الحدود التركية البلغارية، في الوقت الذي يقوم المرتزقة المحليون بمطاردة المهاجرين بلا رحمة، لينتهي به المطاف وحيداً في الغابة.

ويمثل الفيلم العراق بشكل رسمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 لأفضل فيلم روائي طويل دولي.



وحصل الفيلم على جائزتي أفضل ممثل وأفضل مخرج في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" لعام 2021، كما ترشح لعدة جوائز في العديد من المهرجانات الأخرى، بما في ذلك"مهرجان هامبورغ السينمائي" و"مهرجان إشبيلية السينمائي الأوروبي".



وتعرض في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ستة أفلام قصيرة، هي: "ابراهام" للمخرج علي كريم وهو درامي من إنتاج عام 2017 يقدم باللغة الكردية ومترجم إلى الانجليزية، وتدور أحداثه حول حماية عائلة لابنتها الوحيدة في ظل سيطرة عصابة داعش الإرهابية على مدن عراقية في ذلك الوقت.



ويعرض كذلك فيلم "حدث ذات مرة في كردستان" للمخرج زينو هادي، وهو درامي من إنتاج 2019 كردي مترجم إلى الانجليزية، وتدور أحداثه حول فتاة تتعرض للاغتصاب في سن السابعة عشرة.



كما يعرض فيلم "إيدو" للمخرج سامان مصطفى وهو درامي من إنتاج 2021 يقدم باللغة الكردية مترجم إلى الانجليزية، وتدور الأحداث حول مراهق يعيش في مخيم للاجئين، يساعد أسرته ببيع حليب الأغنام، وفيلم "ارتجال" للمخرج ياسر كريم وهو كوميدي ورعب وفنتازي من إنتاج 2017 يقدم باللغة الانجليزية، وتدور أحداثه حول ملحن مرهق يبعثر أوراق النوتة الموسيقية غير المكتملة في حالة من اليأس.



ويعرض ايضا فيلم "أرض السواد" للمخرجة زينب فيضي وهو فيلم درامي تحريكي صامت إنتاج 2015، وتدور أحداثه بأسلوب القصص الشعبية، يحكي حكاية رمزية عن اغتصاب الوطن، وتمثل المرأة الجميلة مدينة بغداد بعد أن فقدت روحها وأبناءها في خضم الحروب والدمار، وتحاول المرأة العثور على إجابة لمستقبلها لكنها تعيد النظر في ماضيها، من خلال قراءة في فنجان القهوة.



وفيلم "ترانزيت" للمخرج باقر الربيعي وهو فيلم إثارة حربي من إنتاج 2023 يقدم باللغة العربية مع ترجمة إلى الانجليزية والفرنسية، وتدور أحداثه حول يعقوب الذي يعمل في قسم الإحصاء في إحدى المستشفيات حيث يجيب على اتصالات ذوي الضحايا الذين يسألون عمن فُقدوا أثناء الحرب، وبين الحين والآخر يمتعض من اتصال يثير ريبته وقلقه.



وتختتم عروض "أيام الفيلم العراقي" مساء يوم غد الأربعاء، بعرض فيلم "الامتحان" للمخرج شوكت أمين كوركي، وهو فيلم درامي باللغة الكردية إنتاج 2012 مترجم إلى العربية والانجليزية، وتدور أحداثه حول شابة عراقية كردية تدعى روجين، على وشك أن تخضع لاختبار القبول في الجامعة، وتقرر أختها شيلان التي تعيش حياة زوجية غير سعيدة أن تساعدها على اجتيازه مهما كلف الأمر، على أمل أن توفر لها حياة أكثر تحرراً، ويجبرهما هذا القرار على الانخراط في شبكة فساد كبيرة متشعبة تشمل كل قطاعات المجتمع.



وقدم الفيلم ليمثل العراق بشكل رسمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 لأفضل فيلم روائي طويل دولي.



كما حاز الفيلم على "جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إضافة إلى جائزتي "أفضل فيلم" و"أفضل ممثلة" في "مهرجان الفيلم الكردي في لندن"، وجائزة "أفضل سيناريو" من "مهرجان تيرانا السينمائي الدولي في ألبانيا".



ويذكر أن الدخول إلى عروض الأفلام مجاني.

