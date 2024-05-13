انطلاق اجتماع فريق العمل العربي للطيف الترددي في عمّان

الوكيل الإخباري - انطلقت في عمّان الاثنين، فعاليات الاجتماع الثاني والثلاثين لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، باستضافة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( القطاع الاقتصادي- إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات).

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ويشارك في الاجتماع ممثلو إدارات التنظيم في 15 دولة عربية إضافة إلى الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، وحضور ممثلين عن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات.

ويشارك في الاجتماع شركاء معنيون من القطاع الخاص في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المصنّعين ومقدّمي الخدمات أو من يمثلهم من الروابط العالمية.



ويهدف الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام، إلى إتاحة المجال للإدارات العربية للتنسيق بشأن جميع المسائل المتصلة بإدارة الطيف الترددي، وبالأخص المسائل المطروحة على أجندة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل "دبليو ار سي 27"، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد آلية عمل الفريق وخطة عمل التحضير للمؤتمر وتشكيل فرق العمل المصغّرة وتوزيع المهام عليها للبدء بوضع المواقف المبدئية بند من بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية القادم.



وعبر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، عن فخره باستضافة المملكة، الاجتماع الاستهلالي الأول للبدء في وضع إطار عمل وخارطة طريق للتحضير لمؤتمر الاتصالات الراديوية.



وقال إن ما تملكه الدول العربية من مشاريع مستقبلية كبرى في مجال الاتصالات الراديوية يشير إلى حجم الطموحات والتطلعات نحو مستقبل تتعزز فيه مكانة عالمنا العربي، لافتا إلى أن الجهود التي تبذلها الدول العربية لإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير لتعزيز الخدمات، يستدعي توفير الطيف الترددي الكافي لها .



وأشاد رئيس فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي طارق العوضي بدور الهيئة ومشاركاتها الفاعلة في الاجتماعات العربية والدولية، معبرا عن أمله بنجاح أعمال الفريق خلال هذه الدورة استكمالاً لما حققه الفريق خلال أعمال المؤتمر السابق من نتائج أظهرت التوافق بين الدول العربية وميّزت الفريق العربي بين المجموعات الإقليمية كافة.



وأكد ممثل جامعة الدول العربية بلقاسم مخلوف، امتنانه للمملكة على استمرار تعاونها مع الجامعة واستضافتها فعاليات الاجتماع الثاني والثلاثين للفريق العربي للطيف الترددي، متمنيًا استمرار التعاون بين الدول العربية في جميع القطاعات الحيوية التي لها الأثر على التنمية المستدامة فيها.



يذكر أن فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي تأسس عام 2001 بقرار من مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات بالجامعة العربية، بهدف ترسيخ التعاون في مجال إدارة الطيف الترددي من خلال مشاركة وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الاتصالات الراديوية على مستوى العالم، فضلاً عن إدارة وتنسيق جميع المسائل ذات الصلة بإدارة الترددات على المستوى العربي والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.