الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الأردن يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

هام للباحثين عن عمل - تفاصيل

بريق الذهب يخفت عالميا اليوم

مئات المدعوين لإجراء المقابلة الشخصية في الصحة - اسماء

مسؤولة رفيعة بالخارجية الأميركية تستقيل بسبب الحرب على غزة

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالميا

نتيجة التعذيب والضرب .. الكشف عن استشهاد فلسطينيين من غزة خلال الاعتقال

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المملكة على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

الأربعاء، 29-05-2024 08:26 ص

انطلاق الأسبوع الثقافي التونسي الأردني اليوم

567731_4_1716957677


الوكيل الاخباري- ينطلق مساء الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار وسفيرة الجمهورية التونسية مفيدة الزريبي، حفل افتتاح الأسبوع الثقافي التونسي الأردني، وذلك احتفالًا بالمناسبات الوطنية؛ اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ78.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة الثلاثاء، يشتمل حفل افتتاح الأسبوع الذي يستمر حتى الاثنين المقبل، على كلمة لوزيرة الثقافة ولرئيسة الوفد التونسي الضيف المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس منية المسعدي، وأمسية فنية تونسية أردنية مشتركة لمجموعة الفنانة التونسية أمينة الصرارفي وفرقة نايا النسائيّة الأردنيّة.

وتشتمل فعاليات الأسبوع التي ستقام في عمان والمحافظات، على معارض مشتركة في الفن التشكيلي والخط العربي، وندوات ثقافية وعروض للتراث الثقافي التونسي غير المادي، إضافة إلى معروضات للمأكولات الشعبيّة وندوات لمسرح الدمى والعرائس وعروض الأفلام.

وفي البيان، أكدت النجار أهميّة الأسبوع الثقافي الذي يندرج ضمن علاقات التبادل الثقافي مع وزارة الثقافة التونسية، التي سبق أن شاركت بمناسبات أردنية ثقافية وفنيّة عديدة، منوهة بثراء الموروث التونسي وعراقته.

اضافة اعلان


ولفتت الى أهمية التشاركيّة الجميلة التي يتيحها الأسبوع بين المثقفين والفنانين الأردنيين والتونسيين في البلدين الشقيقين.

وقالت النجار، إنّ الوزارة عملت على توسيع مدى حضور الفعاليات في أكثر من محافظة، مثلما تعاونت مع عدد من المراكز والهيئات الثقافيّة والجامعات الأردنية، لإقامة ورش للخطّ العربي وعرائس الدمى ومعارض الفن التشكيلي، وعروض الأفلام والموسيقى والمأكولات التراثيّة والندوات ذات العلاقة.

ولفتت الى أهمية الحضور الفاعل للجانب التونسي في المهرجانات والمناسبات الثقافيّة الأردنية ذات الطابع العربي، ومنها مهرجان جرش للثقافة والفنون وافتتاحيّة إربد عاصمة الثقافة العربيّة، ومعرض عمان الدولي للكتاب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
495622

الأردن يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

عمل2

هام للباحثين عن عمل - تفاصيل

M63A0713

مئات المدعوين لإجراء المقابلة الشخصية في الصحة - اسماء

520242814304523778056

النتائج الأولية لانتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك - أسماء

وزارة الخارجية

الأردن يدين استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح

Capture

قطر تطلق حملة تسيير طرود غذائية لغزة من الأردن

أخبار متعلقة
1716717194700

الثقافة تنظم كرنفالاً احتفائياً بمناسبة عيد الاستقلال

520242265713426843281

مديرية الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

الملك 99

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن

3ad57e7f-ceba-4487-8f7b-09817f36f186

انتخاب هيئة ادارية جديدة لمنتدى كفريوبا الثقافي