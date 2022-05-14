انطلاق البرنامج التعريفي في العمل البلدي اليوم بمشاركة 100 رئيس بلدية

الوكيل الإخباري - يشارك 100 رئيس بلدية بدءاً من مساء اليوم السبت ولمدة (3) أيام في البرنامج التعريفي في العمل البلدي برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان والسفيرة الكندية في الأردن دونيكا بوتي وبحضور ومشاركة رئيس التنفيذي لاتحاد بلديات كندا كارول صعب، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.

اضافة اعلان



ويشتمل اليوم الأول من البرنامج التعريفي (السبت 14/5/2022) على حفل الافتتاح (الساعة السابعة مساءً) إلى جانب عرض فيلم تعريفي قصير عن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس التابع لوزارة الإدارة المحلية) وتقديمٍ من قِبل القائمة بأعمال مديرة مشروع دعم البلديات في الأردن هديل الخصاونة، وذلك للتعريف بالمعهد واستعراض أهم الركائز الأساسية والتطلعات المُستقبلية للمعهد.



كما يشتمل على جلسة حوارية مسائية الساعة (7:30) مساءً مع رؤساء البلديات الـ (100) يُشارك فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والمستشار القانوني بوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.



ويتضمّن اليوم الثاني (الأحد 15/5/2022) على ست جلسات نقاشية على مدار اليوم حول الحاكمية الرشيدة وآلية اتخاذ القرار المُستنير، من خلال استعراض التجربة الكندية في العمل البلدي و التدريب والتي ستتحدث فيها على مدى جلستين ممثلة عن جمعية إدارة الحكومة المحلية في كولومبيا البريطانية وأخصائية التدريب ورئيس بلدية سابقة أليسون هابكريك، وممثلة عن جمعية إدارة الحكومة المحلية في كولومبيا البريطانية وأخصائية التدريب ومديرة تنفيذية متقاعدة لبلدية في كندا ليندا آدمز، فيما ستقوم بالتيسير فيهما الخبيرة في اتحاد بلديات كندا ماريون فيلنويفا.



ويتضمّن اليوم الثاني جلسات نقاشية حول الأدوار والمسؤوليات في العمل البلدي، والنهج التشاركي في العمل البلدي، إضافة إلى عقد الاجتماعات وتوثيق المحاضِر، وجلسة تدريب تفاعلي عن الحاكمية الرشيدة وآلية اتخاذ القرار المُستنير.



وسيتم في اليوم الثالث والأخير (الإثنين 16/5/2022) عقد خمس جلسات نقاشية، حول التخطيط الحضري والعمراني، والخدمات البلدية، والتخطيط الاستراتيجي والتنموي، والمالية والموازنات، فيما سيتحدث في الجلسة الخِتامية للبرنامج التعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات والقائم بأعمال مشروع دعم البلديات في الأردن هديل خصاونة عن مُخرجات البرنامج التعريفي لخدمة العمل البلدي، وعن تطلعات الوزارة والمشروع من الاستفادة من الجلسات النقاشية التي جرت على مدى الأيام الثلاثة لتحسين وتطوير آليات العمل في البلديات.



هذا وقد ارتأى مشروع دعم البلديات في الأردن (الذي يعمل على تأسيس معهد الإدارة المحلية المنفذ من قِبَل اتحاد بلديات كندا، وبتمويل من الحكومة الكندية) بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية على عقد هذا البرنامج بهدف تعريف رؤساء البلديات بالأدوار والمسؤوليات المُناطة بهم حسب قانون الإدارة المحلية، وتقديم المفاهيم الأساسية للعمل البلدي، والدور المتوقع من البلدية على المستوى المحلي، وذلك لضمان توفير الخدمات للمواطنين، وقيادة عجلة التنمية بكفاءة وفعالية، وضمن مبدأ العدالة في توزيع الخدمات وتكافؤ الفرص.



ويُعدّ هذا البرنامج هو محطة البداية لتعريف رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المُنتخبين، حيث سيتم عقد (12) جلسة نقاشية وحوارية حول الحاكمية الرشيدة، والأدوار والمسؤوليات، وعقد الاجتماعات، وعملية اتخاذ قرارات المجلس البلدي، والمشاركة المُجتمعية، والاندماج الاجتماعي، والتخطيط الاستراتيجي، والتخطيط الحضري والعمراني، والخدمات البلدية والمالية والموازنات.