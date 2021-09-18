انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة في المملكة

الوكيل الإخباري - رعى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم السبت، حفل إطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة وتجميل المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات تحت شعار"بسواعدنا" في جميع محافظات المملكة، معلنا عن جائزة النظافة للبلديات بقيمة ثلاثة ملايين دينار.

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وكانت الجائزة حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال رعايته لمؤتمر البلديات الذي عقد في كانون الأول عام 2019، ولكن تم وقف العمل بها مؤقتا بسبب جائحة كورونا.



وأكد كريشان خلال حفل الإطلاق في غابة حسبان التابعة لبلدية ناعور الجديدة، بالتزامن مع انطلاق الحملة في جميع بلديات المملكة، أن هذه الجائزة ستمنح للبلديات الفائزة وفق معايير وأسس دقيقة، تكريما لدور البلديات في النظافة المستمرة وتوفير البيئة الصحية والسليمة للمواطن، وحماية الموارد البيئية والثروات الطبيعية والمتنزهات والحدائق العامة والمحافظة عليها.



وحث رؤساء لجان البلديات وأعضاءها والمدراء التنفيذيين والموظفين والعاملين فيها على بذل أقصى الجهود للفوز بهذه الجائزة التي سيبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل، خصوصا أنها تتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك، و تتسق مع خطط الحكومة المتواصلة للمحافظة على النظافة في المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية فيها.



وعبر كريشان عن فخره واعتزازه بهذا اللقاء الوطني الواسع، كونه بأيدي وسواعد الأردنيين والأردنيات، مشيرا إلى أن جلالة الملك يريد من المسؤول أن يتابع واجباته وأعماله ومسؤولياته في الميدان وأن يكون قريبا من المواطنين وأن يتعرف على احتياجاتهم، وأن يعمل على تلبية مطالبهم وخدماتهم ما أمكن.



وأشار إلى أن رؤساء البلديات كانوا في طليعة القيادات الوطنية الأردنية التي استقبلت طلائع الثورة العربية الكبرى، والذين بايعوا جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراهما في بدايات تأسيس الدولة الأردنية عام 1921، أي قبل مئة عام، لافتا إلى أن البلديات لا زالت على ذات العهد في بداية المئوية الثانية للدولة، وتشكل رديفا وطنيا قويا في مشروع الملك المعزز عبدالله الثاني للمملكة، وهو الذي يقود الوطن بنجاح في ظروف استثنائية وصعبة وتحديات ومخاطر مختلفة محلية وإقليمية ودولية، ولها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الأردن.

