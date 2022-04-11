الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

الجمارك : احباط تهريب 107 كغم من الكوكايين الخام

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

خصم الكهرباء يصل 75% لمدة 10 سنوات في الطفيلة الصناعية

انطلاق الحملة الوطنية عَلَمُنا عَالٍ

الخصاونة: لم نبع أي معلم سياحي في الأردن

الإثنين، 11-04-2022 02:51 م

انطلاق الحملة الوطنية عَلَمُنا عَالٍ

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني “عَلَمُنا عَالٍ” التي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 نيسان/أبريل من كل عام.

اضافة اعلان


وتسعى الحملة إلى استثمار فعاليات الأمسيات الرمضانية "رمضانيات"، التي تقام يوميا في جميع محافظات المملكة، و تشهد إقبالا متميزا من قبل الجمهور لحضور فعالياتها الثقافية والشبابية المتنوعة، في تعزيز قيم العلم الأردني، والتعريف بمدلولات ألوانه ورمزيته باعتباره أحد أهم الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حولها، وتحويل هذا الشعور الوطني إلى سلوك في المناسبات والأحداث الوطنية من خلال رفع العلم في كل مكان وفي كل مناسبة.


وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار،  إن حملة “عَلَمُنا عَالٍ” تأتي لتؤكد على أهمية ورمزية العلم الأردني، تعزيزا لقيم الدولة والقيادة الأردنية المتمثلة في الوسطية والاعتدال والاعتزاز بالتراث العربي الإسلامي والانفتاح على العالم والتحديث المستمر.


وأضافت أن العلم هو رمز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، الذي يجمع الجميع حوله من مختلف الأعمار والمناطق والأديان والطبقات الاجتماعية، وأداة للاندماج في الأهداف الوطنية العليا للدولة الأردنية في التنمية العادلة والتغير الاجتماعي والاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، سيبقى يخفق في سماء الأردن مؤكدا على صدق المبادئ، وأسمى معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزا منيعا، وتبقى رايته خفاقة بقيادة صاحب جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني المعظم.


وأكدت بأن الوزارة تشارك أبناء الوطن فرحتهم بهذا اليوم الأغر، من خلال إبراز حضور قيم العلم  في الذاكرة الوطنية، داعية المواطنين والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والمثقفين والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة للمساهمة في إنجاح حالة الوعي بالراية الوطنية ورمزيتها، مثمنة جهود المؤسسات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب و بمستوى عال من التشاركية والتعاون لإنجاح هذه الحملة.


ويشار إلى أن وزارة الثقافة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية في هذه الحملة قد أعدت خطة للاحتفال بهذه المناسبة والترويج لها، حيث سيتم توزيع نشيد العلم الأردني (خافق في المعالي والمنى) الذي أنتجته الوزارة بإخراج جديد العام الماضي، ليكرس من خلال الصورة والتوثيق الحي المعالم الحضارية الأردنية التي تستظل الراية الأردنية، ويظهر التنوع الثقافي والإنساني والاجتماعي للمجتمع الأردني، على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع والمدارس خلال الطابور الصباحي، وفي المعاهد والجامعات، ليتم بثه احتفالا بهذه المناسبة.


كما سيتم بث مجموعة من الأفلام التي تتناول العديد من المواضيع والمضامين المختلفة المتعلقة بقيم العلم على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى عدد من الفواصل الإذاعية المختلفة، وإعلانات على الشاشات الإلكترونية في الشوارع.


وتشتمل الحملة أيضا على أنشطة ثقافية ترفيهية متنوعة تستهدف الأسرة الأردنية والأطفال والشباب خلال أمسيات رمضانيات بتوفير مجسمات في مواقع هذه الأمسيات بشكل طفل يحمل العلم الأردني، ليتم تصوير الأطفال باستخدام هذه المجسمات، وتوزيع الأعلام على الجمهور ورسمه على وجوه الأطفال، وتقديم فقرات فنية ومسابقات وألعاب تستحضر قيم العلم ورمزيته وتاريخه.


كما و ستتضمن الحملة بث رسائل قصيرة تحث على رفع العلم على البيوت والمؤسسات وفي كل مكان، ترافقها حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحات الرسمية للاحتفالية، يشارك فيها مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم فقرة تحدي تسليم الراية من شخص لآخر، ودعوات للمواطنين لرفع أعلامهم وتصويرها وتضمينها ضمن إطار مخصص مزدان بألوان العلم على الفيسبوك والانستغرام، ليتحول الفضاء الالكتروني لمنصة احتفالية بهذه المناسبة.


و سيتم كذلك تضمين فقرات على شاشات التلفزيونات ضمن المسابقات الرمضانية اليومية، تقدم أسئلة حول العلم وتاريخه ومعاني ودلالات ألوانه وغيرها، ليشترك بها جمهور هذه المسابقات.


إلى ذلك سيتم أيضا رسم لوحة ضخمة للعلم وتلوينها بأيدي الأطفال، وتزيين المباني الحكومية والمميزة والأثرية في كافة المحافظات بالعلم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1649683456355

رئيس ديوان التشريع والرأي يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء

الحكومة-الإلكترونية

2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

0zWIt

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

277578651_350747793763709_5886819407181646698_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في المحافظات اليوم الاثنين

وزارة الداخلية

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

acefbcc4-3511-47aa-a7d2-08f3730a8ecb

الجمارك : احباط تهريب 107 كغم من الكوكايين الخام

أخبار متعلقة
117302504_4155413897864840_7167745419904762017_n

الثقافة تصدر الدستور الأردني بلغة بريل

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة تطلق الموسم الثاني من مسابقة موهبتي

1647691047845

صدور العدد 398 من مجلة أفكار

AWN_7abed9f2-eimage_story

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

WhatsApp Image 2022-03-13 at 10.37.15 AM

الحكومة تعلن تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل

0L5A0349

الخصاونة: طوينا أزمة كورونا ونسير على طريق التعافي