انطلاق الحملة الوطنية لقطاف الزيتون في جرش

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية زراعة محافظة جرش، اليوم الأحد، فعاليات الحملة الوطنية التطوعية لقطاف ثمار الزيتون.



واشتملت الحملة، التي أطلقت بالتعاون مع الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون، على أنشطة ومحاضرات وزيارات لمختلف مناطق المحافظة، شارك بها مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة، ورئيس قسم الإنتاج النباتي في المديرية المهندس هاني بني بكار، ورئيس الشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون المهندسة نهاية المحيسن وفريق التذوق الحسي.

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