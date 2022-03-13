الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

نقابة التخليص تطالب بتمديد البلاغ 53

خدمة جديدة من الضمان بشأن راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية للورثة

المعونة: الانتهاء من تنقيح قوائم الدعم الموحد والصرف قبيل رمضان

الصفدي: أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة

الامطار الاخيرة تُعدل الموسم المطري

مقتل فتاة في القويسمة وضبط الجاني - تفاصيل

الأردنيون نفذوا حوالات مالية بأكثر من 3.5 مليون دينار خلال شباط الماضي

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الغد

الطاقة: تطبيق التعرفة غير المدعومة على من لا يُسجل على المنصة

الاتحاد النوعي: أسعار الأعلاف ترفع أسعار الدواجن 10% بالأسواق المحلية

الأحد، 13-03-2022 02:52 م

انطلاق الدورة الثانية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

2185812a-3a6b-4e69-8789-fbc41030218e


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الحسين للسرطان عن بدء التقدم لجائزة الحسين لأبحاث السرطان في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز الأبحاث في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، فإن مجالات الجائزة التي تحفّز الباحثين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم لهذا العام تتضمن: جائزة إنجاز العُمر في المسارين الإقليمي والدولي، جائزة الباحث الناشئ في المسارين الإقليمي والدولي، جائزة البرنامج السريري المتميز ومِنحة الباحث الواعد.


وسيعقد على هامش تكريم الفائزين في الجائزة مؤتمر طبّي، على مدار يومين، بمشاركة خبراء الأورام والباحثين لمناقشة ومشاركة أبرز التطورات في أبحاث مرض السرطان والوقاية منه.


وكانت سمو الأميرة غيداء طلال، التي ترأس مجلس إدارة الجائزة، قد أطلقت الجائزة عام 2020، ويضمّ مجلس إدارة الجائزة في عضويته نخبة من الباحثين والأطباء من مختلف أنحاء العالم .


ودعت المؤسسة إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.kinghusseincanceraward.jo للمزيد من التفاصيل و المعلومات حول الجائزة وكيفية التقديم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021216050263232493

عبيدات يطالب بتصفير ديون الجامعات

415a442e-شاحنات-تقف-قرب-الحدود-الأردنية-السورية-الغد-ارشيفية-

نقابة التخليص تطالب بتمديد البلاغ 53

M63A0051

خدمة جديدة من الضمان بشأن راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية للورثة

WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

المعونة: الانتهاء من تنقيح قوائم الدعم الموحد والصرف قبيل رمضان

0L5A3771

الصفدي: أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة

M63A2109 - Copy

الامطار الاخيرة تُعدل الموسم المطري

أخبار متعلقة
King_Hussein_Cancer_Foundation_Building

الحسين للسرطان وميناء حاويات العقبة يوقعان مذكرة تفاهم

ZuQnpYwNXGAXL2eECodQgsOd7CsiqCJbO5I7RxPH

إطلاق حملة غيّر الكيس في العقبة

image

متطوعو كلنا الأردن يزيلون الاشجار المتساقطة في المدينة الرياضية

272847685_319936193509150_2002256494705140521_n

قيادات نسوية: الرسالة الملكية ترسم ملامح تحديث الدولة الأردنية

FB_IMG_1644666258046

الخصاونة يوعز ببناء 100 منزل للأسر العفيفة و5 مدارس وحدائق في إربد

1040x780-1_-TLzcCHqV1vFErQ

ضبط ونش يحمل كرفان بصورة مخالفة على طريق المطار