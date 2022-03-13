انطلاق الدورة الثانية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الحسين للسرطان عن بدء التقدم لجائزة الحسين لأبحاث السرطان في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز الأبحاث في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.

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ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، فإن مجالات الجائزة التي تحفّز الباحثين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم لهذا العام تتضمن: جائزة إنجاز العُمر في المسارين الإقليمي والدولي، جائزة الباحث الناشئ في المسارين الإقليمي والدولي، جائزة البرنامج السريري المتميز ومِنحة الباحث الواعد.



وسيعقد على هامش تكريم الفائزين في الجائزة مؤتمر طبّي، على مدار يومين، بمشاركة خبراء الأورام والباحثين لمناقشة ومشاركة أبرز التطورات في أبحاث مرض السرطان والوقاية منه.



وكانت سمو الأميرة غيداء طلال، التي ترأس مجلس إدارة الجائزة، قد أطلقت الجائزة عام 2020، ويضمّ مجلس إدارة الجائزة في عضويته نخبة من الباحثين والأطباء من مختلف أنحاء العالم .



ودعت المؤسسة إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.kinghusseincanceraward.jo للمزيد من التفاصيل و المعلومات حول الجائزة وكيفية التقديم.

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