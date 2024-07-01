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الإثنين، 01-07-2024 03:52 م

انطلاق الرالي الوطني الثالث الجمعة المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، اليوم الاثنين، انطلاق الرالي الوطني الثالث يوم الجمعة المقبل، وبمشاركة قطرية ولبنانية وأردنية.اضافة اعلان


وتبلغ مسافة الرالي المكون من 6 مراحل، 215.18 كم، منها 77.28 كم مراحل خاصة، ويقام على مسار حصوي.

ومراحل الرالي الذي يقام بدعم من شركة "زين" الأردن، هي بانوراما 1 و 2 وسياقة 1 و 2 والمغطس 1 و 2، وحددت منطقة بانوراما - البحر الميت - كنقطة بداية ونهاية للرالي.

وتجري يوم الأربعاء المقبل عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في موقف مركز التدريب بنادي السيارات الملكي، وعملية التدقيق الإداري وإصدار دليل مسار الرالي في مقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتدرب المشاركون على المسار يوم الخميس.



 




 

 


 

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