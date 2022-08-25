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الخميس، 25-08-2022 09:32 م

انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية لمهرجان شبيب

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الوكيل الاخباري - انطلقت مساء اليوم الخميس، في المركز الثقافي الملكي، بعمان، الفعاليات الفنية والثقافية لمهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون بدورته الثامنة والعشرين برعاية الشريفة بدور بنت عبد الاله.

واستهلت الفعاليات بافتتاح الشريفة بدور لمعرض الفن التشكيلي في قاعة فخر النساء زيد والذي اشتمل على 84 لوحة فنية تشكيلية مختلفة الأحجام ومتنوعة المواد الخام والمدارس الفنية، بمشاركة تشكيليين وتشكيليات أردنيين وعرب.

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