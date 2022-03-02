انطلاق المؤتمر الدولي الأردني الـ20 لجمعية أمراض وزراعة الكلى

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأردني الـ 20 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى بنقابة الأطباء، والمؤتمر الدولي الخامس للرابطة الدولية لأمراض الكلى للأطفال، والذي يقام على مدى ثلاثة أيام في عمان.



ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الدولية لأمراض الكلى والكلية الملكية البريطانية بأدنبرة والجمعية العربية والعراقية لأمراض وزراعة الكلى، بمشاركة الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى، والرابطة الدولية لأمراض الكلى للأطفال، ورؤساء وممثلي الجمعيات العربية بالإضافة إلى ممثلي جمعيات عالمية وأوروبية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



