انطلاق المؤتمر الدولي حول القواعد الدولية التي تحكم عمليات الشرطة

الوكيل الإخباري - انطلقت في عمان، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول القواعد الدولية التي تحكم عمليات الشرطة والذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وبمشاركة 70 منظمة شُرطية دولية.



ومندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أطلق مساعد مدير الأمن للإدارة والقوى البشرية العميد معتصم أبو شتال، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في الأردن، سارة أفريلود، فعاليات المؤتمر الدولي لتكون الأردن بذلك أول دولةٍ تستضيف المؤتمر في دورته الأولى.



وشدد العميد أبو شتال على أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة، والذي يؤكد على العلاقة التشاركية ما بين الحكومة الأردنية ممثلة بمديرية الأمن العام واللجنة الدولية، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الأمنية والشرطية للتباحث وتبادل الخبرات المشتركة في القضايا التي تهم شعوب وبلدان العالم، لا سيَّما مع تسارع وتيرة الأحداث التي شهدها العالم خلال العقد الأخير وما نتج عنها من عواقب إنسانية مأساوية.



وأضاف أن الأردن يولي أهمية قصوى للتعاون الدولي في مجال حقوق الانسان انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن حماية الحريات والحقوق والحفاظ على كرامة الإنسان شرط أساسي لتحقيق العدالة والحرية والسلام في العالم، إذ انضمت المملكة للعديد من المعاهدات وصادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، كما يشارك الأردن بفعالية في منظومة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.



من جانبها أشارت رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأردن، سارة أفريلود، إلى أن هذه الورشة ستوفر مساحة للمشاركين لتبادل الخبرات حول تحديات إنفاذ القانون والدروس المستفادة، بالإضافة إلى توفير الاستجابات المبتكرة والممارسات الجيدة، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الأخيرة التي يواجهها المجتمع الدولي بسبب وباء كوفيد-19، مؤكدة الحاجة لتوفير منصة لكبار ضباط الشرطة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية بشأن تحديات العمليات الشرطية والعواقب الإنسانية في ظل تطور بيئة إنفاذ القانون.



من جانبه، قال بيتر إيفانز، مدير وحدة العلاقات مع القوات المسلحة وقوى الأمن في اللجنة الدولية: "كجزء من المهمة المنوطة بها من قبل الدول الأطراف، اتخذت اللجنة الدولية قرارًا بإقامة ورشة العمل هذه بشكلٍ سنوي لتتيح فرصة الحوار بين صناع القرار من قوات الأمن والشرطة من القارات الخمس لمناقشة النزاعات المسلحة والمخاطر التي يواجهها المدنيون وكيفية التخفيف منها".

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وأضاف: "تعتقد اللجنة الدولية أن قوات الأمن والشرطة تلعب دورًا محوريًّا في إنفاذ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتخفيف المخاطر الواقعة عليهم. ولهذا، تأتي ورشة العمل هذا العام تحت عنوان "إنفاذ القانون وإدارة الحشود والتبعات الإنسانية".



وتتضمن الورشة العديد من العروض والمحاضرات والفعاليات ضمن المناقشات العامة.