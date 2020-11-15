انطلاق المنتدى الدولي العلمي التاسع في آل البيت الثلاثاء



الوكيل الاخباري -

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تنطلق يوم الثلاثاء المقبل اعمال المنتدى الدولي العلمي التاسع في رحاب جامعة آل البيت والذي تنظمه الجامعة مع المنظمة الاوروعربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء ويستمر ثلاثة ايام تحت شعار "بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا".وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد ان المنتدى سيركز بدورته الحالية على الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة والتطبيق، وكذلك الاقتصاد الدائري لما لهذه المحاور من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، كما يركز على الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، سيما فيما بعد جائحة كورونا والتحولات العالمية في السياحة.وستنطلق اعمال المؤتمر في مدرج كلية الهندسة في الجامعة عبر تقنية "زوم" وبمشاركة اكثر من 130 عالما وباحثا من مختلف دول العالم، اضافة الى اعضاء هيئة تدريس من جامعة آل البيت.