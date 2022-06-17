انطلاق انتخابات مجلس نقابة الأطباء بدورتها الـ 34

الوكيل الإخباري - انطلقت الساعة 8 صباحا، الجمعة، انتخابات مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، بدورتها 34، حيث يحق للناخب (الطبيب) أن يقترع إذا كان مسددا للرسوم السنوية لعام 2022 والتقاعد والضمان لغاية كانون الأول/ ديسمبر 2021.

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وقال الأمين العام لنقابة الأطباء، سامي العبدالات، إنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات افتتحت صناديق الاقتراع صباحا في مركزها الرئيسي في العاصمة عمّان، والفروع بمحافظات "إربد، الزرقاء، مأدبا، الكرك، معان، العقبة، السلط، المفرق، وعجلون"، لانتخاب نقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة للدورة (2022-2025).



وأضاف العبدالات، أنه يحق لنحو 14339 طبيبا وطبيبة الاقتراع وهم من المسددين لالتزاماتهم المالية، من أصل 41 ألف طبيب من إجمالي عدد أعضاء الهيئة العامة.

رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات مؤمن الحديدي، قال إنّ نقابة الأطباء كانت قد استكملت استعداداتها، موضحا أن "الانتخابات النقابية للدورة الرابعة والثلاثين ستجري موزعة على 10 مراكز في عمّان، إربد، الزرقاء، مأدبا، الكرك، معان، العقبة، السلط، المفرق وعجلون".

