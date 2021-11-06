انطلاق برنامج الاحياء البيئية وحملات النظافة في مأدبا

الوكيل الاخباري- انطلق من محافظة مأدبا برنامج التوعية بعنوان ( الاحياء البيئية وحملات النظافة)، بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة بلدية مأدبا وبتنفيذ من شركة رواد المستقبل شراكات من المعنيين، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة.

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ويهدف البرنامج إلى الحد من إلقاء النفايات، والسير بخطى صحية وآمنة بيئيا من خلال الفصل من المصدر اعتماد نظام الجمع والفرز وإعادة التدوير وزيادة الوعي البيئي في ثلاث محافظات مستهدفة هي مأدبا، والمفرق، وإربد.

وتم إعداد هذا البرنامج بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، لزيادة الوعي البيئي بشأن إدارة النفايات الصلبة والممارسات السليمة للتعامل مع النفايات الصلبة، وهو جزء من مشروع "تحويل النفايات الى طاقة إيجابية "من خلال أنشطة "دمج القطاع غير الرسمي وزيادة الوعي في قطاع إدارة النفايات الصلبة. وتم إعداد البرنامج وحملات النظافة بشكل مشترك بهدف الربط ما بين خدمات إدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع وحدة إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية التي تقدمها البلدية وأهمية تغيير السلوك العام تجاه قضايا إدارة النفايات الصلبة من خلال تشجيع خفض توليد النفايات، والتخلص السليم من النفايات، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وسلوك فرز النفايات عند المصدر. وأعلن رئيس لجنة بلدية مأدبا أحمد بركات الزهير أن تم اختيار حي الرشاد ليكون انموذجاً لباقي الاحياء في البلدية، اضافة الى تنفيذ حملات التنظيف مستقبلا بشكل دوري على مدار العام، مؤكدا اهمية الحملة ودورها في زيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.