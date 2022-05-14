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السبت، 14-05-2022 11:35 م

انطلاق برنامج التوعية البيئية والسياحية بالأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - افتتحت في مركز الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية في الشيخ حسين اليوم السبت، فعاليات برنامج التوعية البيئية والسياحية الذي تنظمه مبادرة "همة ولمة" المنبثقة عن الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة بالتعاون مع الصندوق .

ويهدف البرنامج الذي افتتحه رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي بحضور عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي المجتمع المحلي، الى تبني حلول مستدامة تسهم في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية السياحية والتصدي لمشكلة الالقاء العشوائي للنفايات في المواقع السياحية والطبيعية.

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