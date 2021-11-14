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الأحد، 14-11-2021 09:54 م

انطلاق بطولة المناظرات الأولى للمراكز الشبابية في البلقاء

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الوكيل الاخباري- انطلقت في مركز شباب وادي الحور النموذجي اليوم الأحد، بطولة المناظرات الأولى للمراكز الشبابية، والتي تنظمها مديرية شباب محافظة البلقاء، بالتعاون مع مبادرة مودة ورحمة، بمشاركة 40 شابا وشابة ضمن برنامج طروحات شبابية.

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وأقيمت المناظرات بمشاركة 10 مراكز شبابية، تأهل للبطولة النهائية مركزا شابات الصوانية وشابات البلقاء النموذجي.


وقدم هاني الرحاحلة، وهو شاب أردني يعمل على إدارة مجموعة من المشاريع الابتكارية خارج الأردن، ورشة تضمنت العديد من المحاور، منها التعريف بفن المناظرة، وأنواع وأساليب المناظرات، وقواعد المناظرة وشروطها، وكيفية كتابة الورقة البحثية بالإضافة إلى ورشة عبر وسائل الاتصال المرئي قدمتها رهف الشيخ.

 

وقال رئيس قسم المراكز الشبابية أحمد الصمادي، إن هذه البطولة وهي الأولى على مستوى المراكز الشبابية، تسعى إلى ايجاد مساحة وبيئة مناسبة وآمنة للشباب، لمناقشة القضايا المحلية، وطرح الرؤى المستندة على البحث العلمي وبما يرسخ ثقافة الحوار وقبول الآخر وبمشاركة مجموعة من المدربين المختصين بتدريب أساليب وفنون المناظرة والحوار.

 

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