انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بتربية الطيبة والوسطية

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية اليوم الخميس، فاعليات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية بدورتها 16 في مختلف مدارسها .



وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور علي المزاودة أهمية الجائزة في بناء الثقة بالنفس وتعزيزها، وتشجيع المنافسة، والتحدي مع الذات للطالب وتكوين ثقافة صحية رياضية وغذائية، وممارسة الأنشطة الرياضية على نحو طوعي منتظم ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الطالب والكشف عن قدرات الطلبة الخاصة والاستعدادات والمهارات الكامنة لديهم وتنميتها وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي السليم .

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