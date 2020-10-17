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السبت، 17-10-2020 01:26 م

انطلاق جائزة خليفة التربوية في دورتها الرابعة عشرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت منسقة جائزة خليفة التربوية في الاردن ميساء حماد، انطلاق الجائزة للعام الدراسي 2021/2020، إحدى المبادرات الوطنية الإماراتية الرائدة المطروحة داخل دولة الامارات العربية المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي، وتستهدف التربويين والمبدعين والمتميزين في مجال التعليم بشقيه العالي والعام، وأساتذة الجامعات الحكومية والخاصة والطلبة.

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وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال دعم التعليم واثراء الميدان التربوي بالبحوث والمشروعات التربوية الرائدة والمبتكرة، وتحفيز المتميزين والممارسات التربوية المبدعة، واكتشاف الأفراد المتميزين، فيما تشجع الجائزة ربط التعليم بالتقنيات الحديثة والإعلام الجديد والبيئة المستدامة وخدمة المجتمع، وتهتم كذلك بتعزيز الهوية اللغوية العربية، وتشجيع المواهب الواعدة في مجال الابتكار، والاهتمام بالطفولة سلوكيا ونمائيا.


وقالت حماد، اليوم السبت، ان الجائزة تتضمن 9 مجالات موزعة على 18 فئة تغطي مختلف مجالات التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، تشمل الشخصية التربوية الاعتبارية التي اسهمت في دعم مسيرة التعليم وتعزيز نهضته، والتعليم العام /فئة المعلم المبدع، والتعليم العالي /فئة الأستاذ الجامعي المتميز، والإبداع في تدريس اللغة العربية/ فئة الأستاذ الجامعي وفئة البحوث التربوية، ودراسات أدب الطفل والتأليف التربوي للطفل/ فئة الإبداعات التربوية، بالاضافة الى المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة/فئات الأفراد، والمؤسسات، والطلاب.

 

وبينت حماد أن المشاركة في الجائزة في دورتها الرابعة عشرة ستكون عن بعد بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مبينة ان الجائزة بدأت استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة من خلال الموقع الالكتروني (www.khaward.ae )، وذلك حتى السابع عشر من شهر كانون الأول المقبل، في الوقت الذي خصصت فيه الجائزة وحدة إلكترونية مستقلة للتواصل مع المرشحين عند تلقي طلباتهم والتفاعل الإلكتروني معهم.


يذكر ان معلمة الفيزياء سمر نزال من الاردن فازت في الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، فيما فاز بالجائزة في دورتها الثانية عشرة معلمتا الرياضيات ليلى الجبالي وحنان المراشدة من الممكلة ايضا، في الوقت الذي بلغ عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها عام 2007، 411 متميزا.

 

ودعت حماد الراغبين من المملكة بالاستفسار عن الجائزة وكيفية المشاركة فيها التواصل من خلال البريد الالكتروني [email protected] ، او من خلال رقم الواتس اب( 0097124459442)، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجائزة.


 




 

 


 

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