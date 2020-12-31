انطلاق حملة التبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري - تبدأ الخميس ، حملة التبرع بالدم لمرضى السرطان في قسم الأورام وأمراض الدم في الخدمات الطبية الملكية ، وفق ما أكده رئيس اختصاص الدم والأورام بالإنابة في الخدمات الطبية الملكية ، العقيد الطبيب أحمد عايش البواعنة، لـ"برنامج الوكيل" .
ولفت العقيد الطبيب البواعنة ، أمس الأربعاء ، للبرنامج والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الحملة ستستمر لمدة شهر كل يوم خميس في بنك الدم التابع للخدمات الطبية الملكية.
وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أن التبرع سيبدأ الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ، لصالح الخدمات الطبية الملكية، داخل مدينة الحسين الطبية .
دعوة للأردنيين بالتبرع
وعن شروط التبرع ، كشف البواعنة ، أن لا يقل وزن المتبرّع عن (50) كغم ، وأن تزيد قوة الدم للذكور عن (14) وللإناث عن (12)، وأن لا يعاني من أمراض مزمنة.
ودعا البواعنة، الأردنيين التبرع بالدم ، لغايات إنسانية ، حيث أن هنالك الكثير من مرضى السرطان لا يجدون من يقدم التبرع لهم ، الأمر الذي يستدعي توفير وحدات دم لهذه الفئة .
كما تحدّث عن النتائج التي يستفيد منها جسم المتبرع ، حيث الشعور بالنشاط ، لافتا إلى توفير الاشتراطات الصحية اللازمة نتيجة لفيروس كورونا ، داخل بنك الدم.
" هنالك العديد من المرضى الذين يحتاجون لوحدات دم بشكل يومي ، وجدير أن يتم التبرع لهم " ، وفق البواعنة .
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