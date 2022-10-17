انطلاق حملة التوعية بالتراث الثقافي في إربد

الوكيل الإخباري - انطلقت حملة التوعية بالتراث الثقافي المادي وغير المادي اليوم الاثنين، في مدرسة البياضة الأساسية للبنات في إربد، والتي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.

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وأكدت مندوب وزير التربية والتعليم أمين سر اللجنة ابتسام أيوب، أهمية الحملة التي تسهم بالتوعية بالأخطار التي تهدد التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال أنشطة وفعاليات تراثية تسعى لإحياء التراث الثقافي الأردني، وحمايته من الاندثار والتلاشي.



وأشارت إلى أن المحافظة على التراث يساعد على التماسك الاجتماعي وتعزيز السلامة والثقافة المشتركة بين الشعوب، مما يعمل على ربط الحاضر بالماضي، وتقوية الهوية الإنسانية والثقافية لمختلف الحضارات.