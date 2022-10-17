الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الإثنين، 17-10-2022 03:48 م

انطلاق حملة التوعية بالتراث الثقافي في إربد

201134_5_1666010318


الوكيل الإخباري - انطلقت حملة التوعية بالتراث الثقافي المادي وغير المادي اليوم الاثنين، في مدرسة البياضة الأساسية للبنات في إربد، والتي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.

اضافة اعلان


وأكدت مندوب وزير التربية والتعليم أمين سر اللجنة ابتسام أيوب، أهمية الحملة التي تسهم بالتوعية بالأخطار التي تهدد التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال أنشطة وفعاليات تراثية تسعى لإحياء التراث الثقافي الأردني، وحمايته من الاندثار والتلاشي.


وأشارت إلى أن المحافظة على التراث يساعد على التماسك الاجتماعي وتعزيز السلامة والثقافة المشتركة بين الشعوب، مما يعمل على ربط الحاضر بالماضي، وتقوية الهوية الإنسانية والثقافية لمختلف الحضارات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202212175824878308075

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

1020221163527645014734

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

42022310157804941712

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

3a3ca323-57c0-49f3-8ea2-ba6bb60c1262

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

311478982_2928089894161877_1901082169160099800_n

حملة لتحسين وتجميل وإقامة الجداريات على مداخل مدينة مادبا

التهتموني-780x470

ورشة في وزارة النقل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أخبار متعلقة
308650698_464074922431817_2715722102357708133_n

بلدية إربد: 14 مليون دينار سنويا لجمع النفايات والعمل البيئي

شرطة سير (3)

السرعات وعدم الالتزام بالحمولة والقيادة بتهور أبرز المخالفات في 24 ساعة

76075c9d-088

ملتقى إربد الثقافي يكرّم رائدة العمل التطوعي الزعبي

1664043777891

نشاطات وورش عمل متنوعة بمراكز شبابية في إربد

308686722_463298719176104_1307371742075542184_n

بلدية إربد تنفذ حملة صيانة شاملة للإشارات الضوئية

main_image5e7f961889330

لا طلبات ترشح لغرفة صناعة إربد حتى الآن