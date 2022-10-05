الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 03:34 م

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

D4rZ6wGXkAAxrw1


الوكيل الاخباري-  انطلقت اليوم الأربعاء في غابات اشتفينا بمحافظة عجلون، فعاليات حملة النظافة الوطنية التي تنفذها وزارة البيئة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية والأسبوع البيئي للتغير المناخي.

اضافة اعلان


وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، الذي رعى انطلاق الفعاليات، أهمية تعزيز قيم الحفاظ على البيئة في نفوس المواطنين، والاهتمام بنظافة أماكن التنزه، بوصفها واجبا وطنيا يجب على الجميع الالتزام به، مشيدا بجهود جميع المشاركين في الحملة التي تعبر عن مدى حبهم وانتمائهم لثرى هذا الوطن.


وأكد الشريف، أهمية تضافر جميع الجهود والتشبيك بين جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على نظافة المواقع السياحية التي يرتادها الزوار محليا وخارجيا، وإنجاح الحملة الوطنية وضمان استمراريتها وديمومتها.


بدوره، أشار مدير مديرية حماية البيئة في عجلون الدكتور مشعل الفواز، إلى أن الحملة تأتي ضمن إطار خطة وطنية أطلقتها وزارة البيئة للحفاظ على الغابات والمواقع السياحية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها نظيفة، وبث رسالة بيئية تأتي تحت عنوان "بهمتنا نحمي بيئتنا" تحث على عدم رمي النفايات تحت أشجار الغابات، مؤكدا أهمية الحفاظ على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة، بشكل مستمر، لتحقيق التنمية المستدامة .


وشارك في الحملة ممثلو الدوائر الرسمية والهيئات التطوعية والشبابية والجمعيات البيئية وقسم حماية البيئة بمديرية الشرطة في المحافظة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

920225213642721084103

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

413438

صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

46473859_2122920944439091_2325038515139641344_n

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

مدينة_إربد

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ في إربد

أخبار متعلقة
46473859_2122920944439091_2325038515139641344_n

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

1020221155215698002394

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ بعجلون

مدينة_عجلون

عجلون: دعوات لتعزيز القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للقطاع السياحي

10202012124630760923898

الحكومة تكشف موعد جهوزية تلفريك عجلون

66666666666

الطالب يحيى القواقنة في ذمة الله

بسطات-copy-scaled

بلدية عجلون تعد خطة لتنظيم البسطات في محيط مجمع السفريات