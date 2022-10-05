انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم الأربعاء في غابات اشتفينا بمحافظة عجلون، فعاليات حملة النظافة الوطنية التي تنفذها وزارة البيئة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية والأسبوع البيئي للتغير المناخي.

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وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، الذي رعى انطلاق الفعاليات، أهمية تعزيز قيم الحفاظ على البيئة في نفوس المواطنين، والاهتمام بنظافة أماكن التنزه، بوصفها واجبا وطنيا يجب على الجميع الالتزام به، مشيدا بجهود جميع المشاركين في الحملة التي تعبر عن مدى حبهم وانتمائهم لثرى هذا الوطن.



وأكد الشريف، أهمية تضافر جميع الجهود والتشبيك بين جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على نظافة المواقع السياحية التي يرتادها الزوار محليا وخارجيا، وإنجاح الحملة الوطنية وضمان استمراريتها وديمومتها.



بدوره، أشار مدير مديرية حماية البيئة في عجلون الدكتور مشعل الفواز، إلى أن الحملة تأتي ضمن إطار خطة وطنية أطلقتها وزارة البيئة للحفاظ على الغابات والمواقع السياحية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها نظيفة، وبث رسالة بيئية تأتي تحت عنوان "بهمتنا نحمي بيئتنا" تحث على عدم رمي النفايات تحت أشجار الغابات، مؤكدا أهمية الحفاظ على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة، بشكل مستمر، لتحقيق التنمية المستدامة .



وشارك في الحملة ممثلو الدوائر الرسمية والهيئات التطوعية والشبابية والجمعيات البيئية وقسم حماية البيئة بمديرية الشرطة في المحافظة.