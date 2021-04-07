الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 07-04-2021 12:23 ص

انطلاق حملة تحيّة لجيشنا الأبيض

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الشركات والمؤسسات حملة بعنوان "تحية لجيشنا الأبيض".
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وجاءت الحملة تقديرا للجهود الكبيرة والمضنية التي قدمها خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة الاردنيين لمواجهة جائحة كورونا، من أطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي الذين يصلون الليل بالنهار بعيدا عن أسرهم في سبيل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى معرضين أنفسهم لخطر الإصابة.

وتشمل الحملة القيام بزيارة الكوادر الطبية العاملة في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم بعلاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الميدانية الثلاث في إقليم الشمال والوسط والجنوب وتكريمهم في مواقعهم.

 




 

 


 

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