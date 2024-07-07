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الأحد، 07-07-2024 04:58 م

انطلاق دورات مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - أطلقت مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه التي استحدثتها مديرية أوقاف الطفيلة في قصبة المحافظة ولواءي الحسا وبصيرا، دوراتها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الحديث لطلبة المدارس، عبر كوادر تدريسية ووسائل تعليمية ومنهجية، بمشاركة حوالى 3 آلاف طالب وطالبة، تحت عنوان "وقولوا للناس حسنا".

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وبين مدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن برنامج المراكز الصيفية الذي أعدته وزارة الأوقاف بـ80 مركزا للذكور والإناث لهذا العام، يتضمن دورات في تحفيظ القرآن وتعليم أحكامه، ومحاضرات في الفقه وأصول الدين والأحاديث النبوية، إضافة إلى دروس في الأخلاق ومعاملة الآخرين، والتعريف بمقامات الصحابة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.


وأضاف في تصريح صحفي، أن المراكز المجهزة في أروقة مساجد الطفيلة، تهدف إلى تعليم الطلبة المشاركين مبادئ تحفيظ القرآن الكريم وعلومه المختلفة، وفضائل الأخلاق الحميدة ضمن منهاج وزارة الأوقاف إلى جانب إكساب الطلبة المعرفة بمقامات الصحابة والتابعين، وبيان الدور الهاشمي في تطوير وإعمار هذه المقامات.


ولفت إلى أن دورات النادي الصيفي التي تستمر شهرين تشتمل أيضا على تعليم الطلبة آداب الطهارة والوضوء والأمور الفقهية والآداب العامة وبر الوالدين؛ بهدف إنشاء جيل واع قادر على تحمل المسؤولية واستغلال أوقات فراغه في الأمور النافعة.

 




 

 


 

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