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الأربعاء، 08-03-2023 10:52 م

انطلاق دورة الاستقلال الرياضية للمدارس غدا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تنطلق غدا الخميس، الدورة الرياضية الـ 21 لمدارس المملكة "الاستقلال" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الدورة التي يرعى انطلاقها وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، يشارك بها 1600 طالب وطالبة، وتبدأ جميع فعالياتها الساعة العاشرة صباحاً في العاصمة، وستستمر حتى 20 الشهر الحالي.

وتشتمل الدورة التي شارك في التصفيات المؤهلة للنهائيات 5 آلاف طالب، على ألعاب: كرة القدم، وخماسي القدم، وكرة اليد، والسلة، والطائرة، وكرة السلة 3×3، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، والشطرنج، والسباحة والجمباز.

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