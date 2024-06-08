انطلاق عروض أسبوع الأفلام الإيبيرية-الأميركية الاثنين

الوكيل الاخباري- تنطلق عروض أسبوع الأفلام الإيبيرية-الأميركية بدورته الثانية يوم بعد غد الاثنين في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم السبت، فإن الأسبوع الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع سفارات البرازيل وإسبانيا والمكسيك وفنزويلا وباناما وتشيلي في الأردن، تشتمل على 6 أفلام تمثل 6 دول.



وتستهل العروض مساء يوم الاثنين المقبل بفيلم الدراما التاريخي "بوليفار.. رجل المهمات الصعبة" إخراج لويس ألبرتو لاماتا، الناطق بالإسبانية مع ترجمة إلى الانجليزية، ومن إنتاج جمهورية فنزويلا البوليفارية وكوبا وإسبانيا عام 2013.



ويتواصل الأسبوع الذي يستمر من الاثنين 10 حزيران إلى الأربعاء 12 حزيران ومن الأحد 23 حزيران إلى الثلاثاء 25 حزيران الحالي، مع افلام الدراما "ماتشوكا" إخراج اندريه وود، والناطق بالإسبانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، وهو من إنتاج تشيلي عام 2004، والكوميدي الدرامي الرومانسي "الجمال والروعة" إخراج "أرتورو مونتينيغرو" وناطق بالإسبانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، من إنتاج بنما عام 2017، والدرامي والكوميديا السوداء "نادي الملائكة" إخراج أنجلو ديفانتي، ناطق بالبرتغالية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، من إنتاج البرازيل عام 2020، والدرامي العائلي "الوعد" إخراج أوسكار بلانكارتيه، ناطق بالإسبانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، انتاج المكسيك عام 2018.