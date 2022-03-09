انطلاق عروض أسبوع فيلم المرأة بدورته الـ10

الوكيل الإخباري - انطلقت عروض أفلام "أسبوع فيلم المرأة" بدورته العاشرة مساء أمس الثلاثاء، في سينما الرينبو بعمان بعرض فيلمين وثائقي ودرامي.

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وينعقد أسبوع فيلم المرأة تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 آذار من كل عام.



واستهلت عروض الأسبوع الذي يستمر 5 أيام، بالفيلم الوثائقي السويدي الطويل "دراجات مقابل السيارات" من اخراج فريدريك جيرتن وانتاج 2015، وناطق باللغة السويدية مع ترجمة إلى الانجليزية، والذي يسلط الضوء على التغييرات المناخية والتأثيرات السلبية للتلوث على الأرض وموردها وسكانها نتيجة الانبعاثات التي تخلفها المركبات والسيارات التي تزدحم بها الطرقات والشوارع لا سيما في المدن الرئيسة والكبرى علاوة على الازدحامات المرورية والصخب والتلوث الضوضائي وحوادث المرور الذي ينتج عن حركتها.



ويقدم الفيلم تجارب في عدد من المدن العالمية الكبرى حول استخدام الدراجات الهوائية وكيفية استحداث ممرات آمنة لسائقي الدراجات وانتشار هذه الظاهرة وتوسعها، والتي تسهم بتخفيف من حدة الانبعاثات الملوثة للبيئة إضافة لتخفيف الازدحامات وفوائد اخرى رغم التحديات في مواجهة اصحاب المصالح الضخمة في قطاع صناعة المركبات وتجارتها.



اما الفيلم الثاني الدرامي الفرنسي الطويل "تراب احمر" اخراج فريد بنتوكي وانتاج 2021 وناطق باللغة الفرنسة مع ترجمة إلى الانجليزية فيتناول حكاية شخصية الممرضة الشابة "نور" التي تعمل في مصنع كيماويات، ويعمل فيه والدها ايضا، والتحديات التي تواجهها حينما تكتشف بالتعاون مع صحافية شابة تأثير الفضلات الملوثة والسجلات الطبية المزيفة والحوادث الخفية في المصنع.



وسيعرض ضمن اسبوع فيلم المرأة؛ افلام المصري الروائي القصير "توكوتوك" اخراج محمد خضير وانتاج مصر 2021، والتشيلي الوثائقي القصير "العالم" اخراج آنا إدوارد وانتاج 202 والبنمي الوثائق القصير "احلام النساء المحلقة" اخراج آرييل غوميز وموفيميتو كرياتيفو وانتاج 2022، والنيجيري الوثائقي القصير "حديقة كانو النباتية" اخراج عليو احمد وانتاج 2022، والمكسيكي الوثائقي الطويل "سونو" اخراج تيريسا كامو وانتاج 2015.



كما تشتمل عروض الافلام على "الايرلندي الوثائقي الطويل "خسارة الاسكا" اخراج توم بورك وانتاج 2018، والسويسري الوثائقي الطويل "من المطبخ إلى البرلمان" اخراج ستيفان جويل وانتاج 2021 والملاوي الوثائقي الطويل " النمل والجرادة" اخراج راج باتيل وزاك بيبر وانتاج 2021 والنمساوي الوثائقي الطويل "جوهانا دونل-الرؤية النسوية" اخراج سابين ديرفلينجر وانتاج 2019 والكندي الوثائقي الطويل "هناك شيء ما في الماء" اخراج إبان دانيال واليوت بيدج وانتاج 2018 .



وتختتم عروض اسبوع افلام المرأة في دورته العاشرة التي تحمل عنوان "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام"، اعترافًا بمختلف مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم اللاتي يقدن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، مساء السبت المقبل بالفيلم الروائي الايطالي الدرامي "عدالة عادية" اخراج كيارا بيلوسي وانتاج 2020.



