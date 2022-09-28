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الأربعاء، 28-09-2022 01:29 م

انطلاق عروض فيلم الهيبة في الاردن

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الوكيل الاخباري- انطلقت مساء أمس الثلاثاء، عروض فيلم "الهيبة" بحضور أبطال الفيلم، الفنانين: تيم حسن، منى واصف، زينة مكي، ناظم عيسى، محمد عقيل والمخرج سامر برقاوي والمنتج صادق الصباح في "برايم سينما" في العبدلي مول.

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ونظمت "برايم سينما" مساء أمس عرضاً خاصاً للإعلاميين لحضور الفيلم ومقابلة أبطاله، وشهد العرض الخاص حضور مدير عام الهيئة الملكية للافلام مهند البكري وفنانين أردنيين منهم: أمل الدباس، زين عوض، معتصم فحماوي، عنان عوض ومجموعة من مؤثري "السوشيال ميديا".


ويشكل الفيلم محطة أخيرة، في مشوار العمل الفني الذي انطلق قبل خمس سنوات كمسلسل لاقى نجاحاً فنياً وجماهيرياً كبيراً طيلة سني عرضه، قبل تحويله إلى فيلم يروي قصة "جبل شيخ الجبل" الذي أدى دوره الفنان تيم حسن، ورغبته بالثأر لمقتل والده، وهي الحبكة الدرامية الاساسية التي دارت حولها قصة عائلة "شيخ الجبل".

 




 

 


 

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