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الأحد، 02-10-2022 06:13 م

انطلاق فعاليات أسبوع البيئة والمناخ

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الوكيل الاخباري - أطلق وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الأحد، في الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة/ محمية عجلون، فعاليات "أسبوع البيئة والمناخ"، الذي تنفذه الوزارة البيئة في الفترة من 2 إلى 12 تشرين الأول الحالي.

ويأتي أسبوع البيئة والمناخ الذي حضره عدد من سفراء الدول الأجنبية الصديقة وممثلون عن منظمات وشركات محلية ودولية، في إطار التأكيد على التزام الأردن ممثلة بوزارة البيئة، بالاتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ.

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