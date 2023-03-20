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الإثنين، 20-03-2023 05:46 م

انطلاق فعاليات الأسبوع الدولي الثالث في اليرموك

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الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، اليوم الاثنين، فعاليات الأسبوع الدولي الثالث لجامعة اليرموك الذي تشارك فيه جامعات وهيئات أكاديمية وبعثات دبلوماسية وملحقيات ثقافية من مختلف دول العالم.

وأكد الدبعي خلال افتتاحه الفعاليات مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية المطابقة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، الاستخدام الأفضل للتقنيات الحديثة في التعليم، وتبني تمكين الموارد البشرية من خلال التبادل الثقافي والتدريب بما يمكننا من تخطي الحدود.

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