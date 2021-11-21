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انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/6

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الأحد، 21-11-2021 03:40 م

انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/6

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الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك العقبة/6، الأحد، الذي سينفذ خلال الأسبوعين القادمين في عدد من ميادين التدريب المخصصة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله الشديفات ولواء أركان حرب أشرف هلال مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة المصرية وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والمصرية.

وأكد العميد الركن الشديفات على أهمية مثل هذه التمارين التي تقام سنوياً والهادفة إلى توحيد المفاهيم العسكرية للوصول إلى الجاهزية العالية على المستويين الاستراتيجي والتعبوي لبناء عقيدة قتالية مشتركة تقوم على أساس بناء كفاءات عسكرية متدربة قادرة على العمل في بيئة متنوعة لمجابهة التحديات الحالية والمحتملة التي تفرضها طبيعة البيئة القتالية التقليدية وغير التقليدية.

ويهدف التمرين إلى تنفيذ سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار استراتيجية تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وتطوير القدرات القتالية الدفاعية ضمن الخطط المتفق عليها، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

ويشمل التمرين على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغطس العملياتي، ومهارات الميدان وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، وعلى عمليات القتال في المناطق المبنية ومهارات تفتيش الغرف ومكافحة القرصنة.

ويجري تنفيذ تمرين العقبة سنوياً بالتبادل بين البلدين الشقيقين لنقل الخبرات واكتساب المهارات بين القوات المشاركة من الجانبين.

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