انطلاق فعاليات التمرين البحري المشترك الشط الآمن/5

الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات التمرين البحري المشترك الشط الآمن/5 اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الاردنية والقوات البحرية الملكية السعودية.



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ووفقا لموقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يشمل التمرين الذي يستمر لمدة أسبوع على تنفيذ عدد من الفعاليات التي تحاكي الواقع لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، وفق تسلسل مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية القتالية العملياتية لدى القوات المشاركة.



ويأتي التمرين استمراراً لسلسلة التمارين المشتركة التي تعقد سنوياً بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك الأردني/السعودي، لتنفيذ تدريبات عسكرية وتبادل الخبرات واكتساب المهارات في مجال التخطيط والتنفيذ العملي للتمارين المشتركة، ما يسهم في رفع القدرات العسكرية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



يذكر أن القوة الأردنية المشاركة وصلت أمس الأول إلى المملكة العربية السعودية، وكان في استقبالها عند وصولها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية.