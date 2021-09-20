الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

وزارة النقل : اعتماد النشرة الاسترشادية لنقابة ملاحة الأردن

الحمود رئيسة لهيئة الاستثمار بالوكالة

وزير الأشغال يترأس وفدا أردنيا إلى بغداد

وفد وزاري اقتصادي يغادر الثلاثاء إلى واشنطن لبحث ملف المساعدات الأميركية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

محافظ إربد يطلع السفير الأذري على الفرص الاستثمارية في المحافظة

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين متلقي اللقاح من فحص كورونا

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة

التربية ستعلن عن دفعة تعيينات جديدة للمعلمين

الحنيفات: قرض بـ30 ألف دينار للجمعيات التعاونية

الإثنين، 20-09-2021 03:45 م

انطلاق فعاليات التمرين البحري المشترك

w


الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الإثنين، في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، فعاليات التمرين المشترك (INFINITE DEFENDER 2021) بمشاركة المجموعات التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية وسلاح الجو الملكي والخدمات الطبية الملكية مع قوات المشاة البحرية الأمريكية.

ويهدف التمرين الذي يستمر أسبوعين إلى تنفيذ سلسلة من التدريبات العسكرية البحرية المشتركة في إطار استراتيجية تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية في البلدين الصديقين، وتطوير القدرات القتالية الدفاعية ضمن الخطط المتفق عليها، مع التركيز على التدريب الأمني ومكافحة القرصنة وحماية المنشآت الحساسة وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

الحمود رئيسة لهيئة الاستثمار بالوكالة

3

وزير الأشغال يترأس وفدا أردنيا إلى بغداد

w

وفد وزاري اقتصادي يغادر الثلاثاء إلى واشنطن لبحث ملف المساعدات الأميركية

f

محافظ إربد يطلع السفير الأذري على الفرص الاستثمارية في المحافظة

شاحنات

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين متلقي اللقاح من فحص كورونا

الطفيلة

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة

أخبار متعلقة
fff

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر جميع مخرجات لجانها

99

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر مسودة قانون الأحزاب

614628b07254f

الهيئة العامة لـ اللجنة الملكية تناقش الأحد مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب

6202118214324132051059

القوة البحرية تشارك بفعاليات الجمعية الملكية للرياضات البحرية

9

لجنة تطوير اداء الخدمات الطبية الملكية تنهي اجتماعها

إرادة ملكية

ارادة ملكية بإقرار 3 قوانين و15 نظاماً