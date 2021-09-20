انطلاق فعاليات التمرين البحري المشترك

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الإثنين، في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، فعاليات التمرين المشترك (INFINITE DEFENDER 2021) بمشاركة المجموعات التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية وسلاح الجو الملكي والخدمات الطبية الملكية مع قوات المشاة البحرية الأمريكية.



ويهدف التمرين الذي يستمر أسبوعين إلى تنفيذ سلسلة من التدريبات العسكرية البحرية المشتركة في إطار استراتيجية تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية في البلدين الصديقين، وتطوير القدرات القتالية الدفاعية ضمن الخطط المتفق عليها، مع التركيز على التدريب الأمني ومكافحة القرصنة وحماية المنشآت الحساسة وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

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