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الخميس، 08-10-2020 10:42 م

انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الحصن المنيع 2020

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الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات التمرين التعبوي "الحصن المنيع 2020" الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي في اليوم الأول من التمرين، إلى إيجازات عسكرية من قبل المدراء المعنيين، حول مجريات التمرين الذي بني على فرضيات تحاكي التحديات الأمنية في المنطقة والإقليم، لتدريب القادة على التخطيط وآلية التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة، وسبل تعزيز وتطوير القدرات القتالية من خلال العمل في مثل هذه الظروف العملياتية.

ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة أسبوعين إلى اختبار القادة وهيئات الركن على اسلوب صنع القرار  العسكري والتخطيط على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، وكذلك اختبار جاهزية القوات المسلحة على كافة المستويات، مع التركيز على عمل المنظومات الإدارية ومساندتها للعمليات القتالية.

ويأتي هذا التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

 




 

 


 

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