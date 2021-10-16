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السبت، 16-10-2021 04:42 م

انطلاق فعاليات القمة العالمية السادسة للسياحة الاستشفائية

الرئاسة


 الوكيل الاخباري - أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على دعم السياحة العلاجية وتميزها لما لها من أهمية اقتصادية ووطنية.

وأضاف، خلال رعايته انطلاق فعاليات القمة العالمية السادسة للسياحة الاستشفائية، اليوم السبت، أنّ المملكة تجاوزت جائحة فيروس كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، مضيفا "أننا بدأنا بالتعافي التدريجي على المستوى الصحي والاقتصادي".

وأشار الفايز إلى تميز المملكة في توفر خبراء ومرجعيات طبية ذات سمعة عالمية، والتي نجحت في جذب مرضى من مختلف دول العالم، من بينها أميركا وكندا وسويسرا، عدا عن المرضى العرب، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية التي كانت سباقة ببناء الكفاءات الطبية في المملكة.

ونقل الفايز للمشاركين تحيات رئيس الوزراء على إقامة مؤتمر القمة العالمية بمثل هذه الظروف، معربا عن أمله الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، لما من شأنه تحقيق التميز المطلوب.

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