انطلاق فعاليات اللقاء 17 لشباب العواصم العربية في عمان



الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اللقاء السابع عشر لشباب العواصم العربية، الذي تنظمه وزارة الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعنوان ملتقى الشباب العربي "الصحة والبيئة المجتمعية في قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب.



ويهدف اللقاء، الذي تستضيفه المملكة، برعاية وزير الشباب محمد النابلسي، إلى تعزيز دور الشباب في صناعة المبادرات وتشجيع الطاقات المبدعة من الشباب على إنتاج مبادرات شبابية وتطويرها وتنميتها، واتاحة الفرصة أمامهم للالتقاء والتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات الشبابية والثقافية والاجتماعية من مختلف الاقطار العربية.

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