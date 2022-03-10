انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للجمعية الأردنية للخصوبة والوراثة

الوكيل الاخباري - انطلقت في عمان مساء أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للجمعية الأردنية للخصوبة والوراثة، بمشاركة نخبه من أفضل الاستشاريين واختصاصيي الأجنة على مستوى الأردن والمنطقة العربية والعالم في مجال العقم والإنجاب.



ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، 26 محاضراً من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية، فضلا عن مشاركة رؤساء جمعيات الخصوبة والوراثة في كل من فلسطين، لبنان، العراق، مصر وسوريا.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





