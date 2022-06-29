انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الأردني الدولي السادس في عمان

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز الحسين الثقافي بعمان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر المعماري الأردني الدولي السادس الذي أقامته شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين بعنوان: "مستقبل التخطيط العمراني ومئوية الدولة الأردنية".



وأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، في كلمة لها، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ضرورة ربط التخطيط العمراني برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية، وخاصة بالركيزة الثانية المعنية بتحسين نوعية الحياة.

اضافة اعلان