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الثلاثاء، 16-11-2021 12:30 م

انطلاق فعاليات المخيم التدريبي للملتقى الوطني 6 للرياديين الشباب

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الوكيل الإخباري- اطلقت وزارة الشباب عبر "زووم"، اولى فعاليات المخيم التدريبي للملتقى الوطني السادس للرياديين الشباب 2021، بعنوان الريادة في الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي.

ووفقا لبيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، يأتي اطلاق الملتقى السادس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الاردنية، بمشاركة 40 شابا وشابة، يمثلون 20 مشروعا رياديا.

وبحسب البيان، سيوفر الملتقى الذي ينطلق في الايام القادمة، للمشروعات الفائزة، الدعم الفني والمالي، بهدف إنشاء شركاتهم ومشروعاتهم الناشئة الخاصة، بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، وسيسهم بإيجاد وظائف جديدة بهذه القطاعات الحيوية ودعم استمراريتها.

ويشتمل المخيم التدريبي الذي يستمر خمسة ايام، على ورش عمل متعددة منها، أهمية الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، والتغير المناخي، ودراسة السوق وحل المشكلات، وبناء نموذج العمل، إضافة الى إعداد القوائم المالية، وكيفية عرض المشروع.

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