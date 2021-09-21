انطلاق فعاليات المخيم الكشفي بتربية الطيبة والوسطية

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم الكشفي الثاني الذي يقيمه قسم النشاطات التربوية بمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية في مدرسة دير السعنة الثانوية للبنين.



وأكد مدير التربية الدكتور علي المزاودة خلال افتتاحه المخيم، أهمية الكشافة والمخيمات في صقل شخصية الكشافة واكسابهم المهارات الكشفية اللازمة، مثمناً جهود الكوادر التربوية والتعليمية في إقامة النشاطات التربوية المختلفة.

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