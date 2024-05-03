الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يتقدم 14 مرتبة في مؤشر الحريات الصحفية

الملكة تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين

بني مصطفى ترعى افتتاح سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي

حركة سياحية نشطة في بني كنانة شمال إربد

بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

الأونروا: استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة بغزة خلال الحرب

انخفاض أسعار الذهب عالميا

زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون

30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

الجمعة، 03-05-2024 04:11 م

انطلاق فعاليات المعسكر السياحي لمديرية شباب المفرق

1714741399730


الوكيل الاخباري- انطلقت فعاليات المعسكر السياحي لمديرية شباب المفرق في بيت شباب جرش، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

اضافة اعلان


وقالت المديرية في بيان صحافي، إن فعاليات المعسكر الذي يستمر 3 أيام، ويشارك فيه 21 شابًا، تتضمن جولة سياحية لآثار جرش ومحمية دبين ومحمية الغزلان ومحمية المأوى.


كما يتضمن لقاء شبابيا عن اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وما شهده قطاع السياحة من تطور كبير في عهد جلالته، إضافة إلى أنشطه ثقافيه ومسابقات احتفالا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مؤشر-حرية-الصحافة-1-780x405-1

الأردن يتقدم 14 مرتبة في مؤشر الحريات الصحفية

6634ff608e2b3

الملكة تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين

WhatsApp Image 2024-05-03 at 6.39.27 PM

بني مصطفى ترعى افتتاح سوق الكرك الأسبوعي التراثي الحرفي

Al-Himma,_Jordan,_from_Umm_Qais

حركة سياحية نشطة في بني كنانة شمال إربد

1714736942193

زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون

6634a93b11743

فرص استثمارية في جامعة اليرموك - تفاصيل

أخبار متعلقة
0e7f51f4-83ea-4949-a6ee-c324cba5aac6

الدفاع المدني يتعامل مع حريق محلات وإسعاف عدد من الاصابات

440783227_743655151280547_394137192412027717_n

اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في جرش

6631f33f08f6f

751 مستفيدا من خدمات مستشفى المقاصد الخيرية المجانية في جرش والطفيلة

4202417132643125354619

قرارات بشأن جامعات اردنية

6630e1de56da6

استحداث مظلات داخل جرش لتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه

1714394304000

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في جرش