انطلاق فعاليات المعسكر السياحي لمديرية شباب المفرق

الوكيل الاخباري- انطلقت فعاليات المعسكر السياحي لمديرية شباب المفرق في بيت شباب جرش، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وقالت المديرية في بيان صحافي، إن فعاليات المعسكر الذي يستمر 3 أيام، ويشارك فيه 21 شابًا، تتضمن جولة سياحية لآثار جرش ومحمية دبين ومحمية الغزلان ومحمية المأوى.



كما يتضمن لقاء شبابيا عن اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وما شهده قطاع السياحة من تطور كبير في عهد جلالته، إضافة إلى أنشطه ثقافيه ومسابقات احتفالا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني.