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الأربعاء، 08-06-2022 06:30 م

انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مبادرة علماء الغد

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأربعاء، في جامعة الحسين التقنية بمجمع الملك الحسين للأعمال في عمان، فعاليات النسخة الأولى من معرض مبادرة "علماء الغد"، بتنظيم السفارة الإيرلندية في الأردن، وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والجامعة.

واشتمل حفل انطلاق الفعاليات، الذي رعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار وكذلك سفير جمهورية إيرلندا في الأردن الدكتور فينسنت أونيل، على معرض لمشروعات اختراعات ومبادرات، شارك فيها طلبة 21 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة من عمان، يمثلون 5 محافظات في المملكة.

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