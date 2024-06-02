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الأحد، 02-06-2024 02:07 م

انطلاق فعاليات الورشة التعريفية بالجامعات الأردنية في مدينة أبوظبي

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الوكيل الاخباري- انطلقت قبل يومين في مدينة أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة فعاليات الورشة التعريفية  بالجامعات الأردنية، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق والتعاون مع كل من السفارة الأردنية، والجمعية الأردنية في أبوظبي، وهيئة تنشيط السياحة، وشاركت فيها (١٩) تسعة عشرة جامعة أردنية رسمية وخاصة، حيث تنظم هذه الورشة التعريفية لأول مرة في مدينة أبوظبي، وتستهدف أبناء الجالية الأردنية المقيمين هناك إضافة إلى الطلبة الاماراتيين وأبناء الجاليات العربية المختلفة  المقيمة في أبوظبي والراغبين بالدراسة في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو الخاصة.

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وقد هدفت الورشة إلى التعريف بالجامعات الأردنية المشاركة وما تتضمنه من تخصصات جديدة للمستقبل  تواكب سوق العمل المحلي والاقليمي، وطبيعة هذه التخصصات، ومجالات عملها، ورسومها الجامعية، مع التركيز على مميزات الدراسة الجامعية في الأردن،  وما تتميز به مؤسسات التعليم العالي الأردنية من أعضاء هيئة تدريس خريجي أرقى الجامعات العالمية، إضافة إلى حصول عدد من الجامعات الأردنية على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.


وقد تم افتتاح هذه الورشة برعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وبحضور كل من السفير الأردني لدى دول الامارات العربية المتحدة السيد نصار الحباشنه، والمستشار السيد غيلان القضاة القنصل الأردني في السفارة، والسيد محمد أبو هزيم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية في أبوظبي،  وعدد كبير من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في أبو ظبي، والذين أشادوا بعقد هذه الورشة التعريفية، والتي مكنتهم على حد قولهم من التجوال بين الجامعات الأردنية والتعرف عليها خلال أقل من ساعة وهو ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمال والجهد.


 

 




 

 


 

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