انطلاق فعاليات اليوم العلمي للغة الإنجليزية في الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - نظم مركز اللغات في الجامعة الأردنية، يومًا علميًّا للغة الإنجليزية بعنوان " اللغة الإنجليزية - حيث تلتقي الثقافات "، (English Language – Where Cultures Meet)، برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الإنجليزية.



وبحسب بيان عن الجامعة، اليوم الأحد، أكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف في كلمة ألقتها مندوبةً عن رئيس الجامعة أنّ تنظيم هذه الفعالية تعدّ تأكيدًا على رسالة الجامعة الأردنيّة ورُؤيتها في توفير خبرةٍ تعلُّميةٍ متميزةٍ للطّلبة، وإجراء بحوثٍ منتجةٍ للمعرفة، وبناء جسورٍ مجتمعيّةٍ متينةٍ ضمن بيئةٍ جاذبةٍ مستقرةٍ ماليًّا ومحفّزةٍ على الإبداع والابتكار والرّيادة، مضيفةً أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية تبادل معرفيٍّ بين ثقافات العالم.

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