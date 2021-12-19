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الأحد، 19-12-2021 03:37 م

انطلاق فعاليات بازار منتجات وخيرات الشوبك الزراعية الشعبية

تنموي


الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات اليوم الأحد فعاليات بازار منتجات وخيرات الشوبك الزراعية الشعبية الذي أُقيم بتنظيم من مديرية زراعة الشوبك بالتعاون من السلطة.

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وقال الفرجات إن مثل هذه الفعاليات تقع ضمن اهتمامات السلطة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وأن السلطة شاركت بفعاليات البازار بالتنسيق مع مديرية زراعة الشوبك والذي يهدف  إلى مساعدة الأفراد و الجميعات على التسويق والترويج لمنتجاتها بالشكل المناسب.


وأشار مدير زراعة الشوبك ثائر الرواجفة إلى أن البازار انطلق اليوم الأحد بالتنسيق مع سلطة إقليم البترا ليكون نقطة البداية لمهرجان يستمر لعدة أيام خلال الصيف المقبل، بهدف تشجيع المرأة الريفية والاستمرار بترويج وتسويق منتجاتها داخل المنطقة وخارجها.


وشارك في البازار أكثر من 7 جمعيات من منطقة الشوبك ومصنع للألبان وعدد من أبناء المجتمعات المحلية، وقدم المشاركين منتجات شعبية محلية الصنع على مستوى عالٍ.


 




 

 


 

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