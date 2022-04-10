انطلاق فعاليات بطولة خماسيات كرة القدم الرمضانية في العقبة

الوكيل الإخباري

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- انطلقت في العقبة فعاليات البطولة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي تنظمها وزارة الشباب بمشاركة 921 فريقا من مختلف محافظات المملكة ضمن فعاليات حملة رمضانيات بالتشارك مع عدد من الوزارات.وقالت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية ثقافة العقبة إسلام الحطيبات إن البطولة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية بالمحافظة واستثمار مهارات الشباب وتعزيز روح الانتماء والولاء للأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة، وكذلك المساهمة بتطوير الثقافة الرياضية والاجتماعية لدى الشباب، ونشرها وتعزيز مفهوم الروح الرياضية والمواطنة، وتعزيز ثقافة الفرح خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً بعد ما مر به الشباب من تبعات جائحة كورونا، إضافة إلى تعزيز دور الوزارة في تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات، ولاسيما المجال الرياضي.وأشارت الى أهمية هذه البطولة وأثرها الإيجابي في نفوس الشباب ودور الفعاليات الرياضية في تنمية القيم والممارسات الإيجابية وتعزيز التفاعل والتنافس والابداع لدى الشباب وبناء مهاراتهم وقدراتهم الحركية والجسمية.وبينت الحطيبات ان هذه البطولة التي تنفذها وزارة الشباب بمشاركة 921 فريقا من جميع المحافظات منها 42 فريقا في محافظة العقبة موزعة على ثلاثة مواقع، وذلك ضمن فعاليات حملة "رمضانيات" بالتشاركية مع وزارات السياحة والآثار والثَّقافة والتَّنمية الاجتماعيَّة والدَّاخليَّة والاقتصاد الرقمي والريادة.