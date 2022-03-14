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الإثنين، 14-03-2022 06:54 م

انطلاق فعاليات سوق حياة 2 للحرف والمنتجات اليدوية

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الوكيل الاخباري - انطلقت في عمان، اليوم الاثنين، فعاليات "سوق حياة 2" للحرف والمنتجات اليدوية، تحت شعار "صنع بحب.. بأيادٍ أردنية".

وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال رعايته انطلاق الفعاليات مندوبا عن وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن السوق تميز بعرض مجموعة من المنتجات المحلية والحرف اليدوية، لافتاً الى التنوع بالمنتجات المعروضة والارتقاء والتطور الحاصل بطريقة تقديمها وتغليفها.

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